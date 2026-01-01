images
Steiner Safari UltraSharp 8х30 бинокль

Steiner Safari UltraSharp 8х30 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0548

 Steiner Safari UltraSharp 8х30 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщенным и глубоким. Также корпус наполнен азотом, что препятствует запотеванию оптики. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.

Описание

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм – 3,75
  • увеличение – 8x        
  • диаметр объектива, мм – 30         
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 120    
  • габариты, мм – 166х120х57  
  • вес, кг – 0,611

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.