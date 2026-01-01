Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм – 3
- увеличение – 8x
- диаметр объектива, мм – 22
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 120
- габариты, мм – 112х116х45
- вес, кг – 0,310
Москва
Малая Семеновская 3с6
Steiner Safari UltraSharp 8х22 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщенным и глубоким. Также корпус прорезиненный и водонепроницаемый. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.
Характеристики:
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