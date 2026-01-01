Артикул: DAN-0547

Steiner Safari UltraSharp 8х22 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщенным и глубоким. Также корпус прорезиненный и водонепроницаемый. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.