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Steiner Safari UltraSharp 8х22 бинокль

Steiner Safari UltraSharp 8х22 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0547

Steiner Safari UltraSharp 8х22 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщенным и глубоким. Также корпус прорезиненный и водонепроницаемый. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.

Описание

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм – 3   
  • увеличение – 8x   
  • диаметр объектива, мм – 22      
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 120   
  • габариты, мм – 112х116х45      
  • вес, кг – 0,310

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