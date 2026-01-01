Steiner Safari UltraSharp 10х30 CF бинокль

Дополнительно бинокль комплектуется защитными крышками окуляров и объективов, ремешком и сумкой для хранения.
Отличительная особенность Steiner Safari UltraSharp – оптика высочайшего класса с фирменным просветлением, обеспечивающим высокое светопропускание. Благодаря этому результирующая картинка будет максимально ясной по всему полю зрения, с четкими границами и минимальными цветовыми искажениями. Минимальная дистанция ближнего фокуса данной модели составляет всего 2 м, что позволит рассмотреть объекты, находящиеся совсем близко к вам.
Бинокль имеет удобный для удержания корпус с рельефными вставками по бокам. Окуляры бинокля снабжены наглазниками из мягкой резины, не травмирующей кожу вокруг глаз. Механизм центральной фокусировки позволит быстро и точно подстроить фокус одновременно в обеих половинках бинокля.
Характеристики:
- Увеличение - 10x
- Диаметр объектива - 30 мм
- Диаметр выходного зрачка - 3 мм
- Поле зрения на расстоянии 1000 м - 105 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
- Тип призмы - Porro
- Относительная яркость - 9
- Сумеречный фактор - 17.32
- Наглазники - выдвижные
- Корпус - обрезиненный, защита от влаги и пыли
- Размеры (ширина x длина x высота) - 166x120x57 мм
- Вес - 611 г