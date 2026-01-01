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Steiner Safari UltraSharp 10х30 CF бинокль

Steiner Safari UltraSharp 10х30 CF бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0546

Steiner Safari UltraSharp 10х30 CF бинокль. компактный и современный туристический бинокль с увеличением в 10 крат и 30-миллиметровыми объективами. Модель выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, это позволит вам использовать прибор в туманную и дождливую погоду, не опасаясь за сохранность дорогостоящей оптики.

Описание

Дополнительно бинокль комплектуется защитными крышками окуляров и объективов, ремешком и сумкой для хранения.

Отличительная особенность Steiner Safari UltraSharp – оптика высочайшего класса с  фирменным просветлением, обеспечивающим высокое светопропускание. Благодаря этому   результирующая картинка будет максимально ясной по всему полю зрения, с четкими границами и минимальными цветовыми искажениями. Минимальная дистанция ближнего фокуса данной модели составляет всего 2 м, что позволит рассмотреть объекты, находящиеся совсем близко к вам.


Бинокль имеет удобный для удержания корпус с рельефными вставками по бокам. Окуляры бинокля снабжены наглазниками из мягкой резины, не травмирующей кожу вокруг глаз. Механизм центральной фокусировки позволит быстро и точно подстроить фокус одновременно в обеих половинках бинокля.

Характеристики:

  • Увеличение - 10x
  • Диаметр объектива - 30 мм
  • Диаметр выходного зрачка - 3 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м - 105 м
  • Минимальная дистанция фокусировки - 2 м
  • Тип призмы - Porro
  • Относительная яркость - 9
  • Сумеречный фактор - 17.32
  • Наглазники - выдвижные
  • Корпус - обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Размеры (ширина x длина x высота) - 166x120x57 мм
  • Вес - 611 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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