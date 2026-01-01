Steiner Safari UltraSharp 10х30 CF бинокль

Описание

Дополнительно бинокль комплектуется защитными крышками окуляров и объективов, ремешком и сумкой для хранения.



Отличительная особенность Steiner Safari UltraSharp – оптика высочайшего класса с фирменным просветлением, обеспечивающим высокое светопропускание. Благодаря этому результирующая картинка будет максимально ясной по всему полю зрения, с четкими границами и минимальными цветовыми искажениями. Минимальная дистанция ближнего фокуса данной модели составляет всего 2 м, что позволит рассмотреть объекты, находящиеся совсем близко к вам.



Бинокль имеет удобный для удержания корпус с рельефными вставками по бокам. Окуляры бинокля снабжены наглазниками из мягкой резины, не травмирующей кожу вокруг глаз. Механизм центральной фокусировки позволит быстро и точно подстроить фокус одновременно в обеих половинках бинокля.

Характеристики: