Характеристики:
- диаметр выходного зрачка, мм – 2,6
- увеличение – 10x
- диаметр объектива, мм – 26
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 98
- габариты, мм – 116х120х46
- вес, кг – 0,285
Москва
Малая Семеновская 3с6
Steiner Safari UltraSharp 10х26 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщеным и глубоким. Также корпус наполнен азотом, что препятствует запотеванию оптики. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.
Характеристики:
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