images
images
Steiner Safari UltraSharp 10х26 бинокль
Steiner Safari UltraSharp 10х26 бинокль

Steiner Safari UltraSharp 10х26 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0545

Steiner Safari UltraSharp 10х26 бинокль. Компактный охотничий бинокль. Благодаря линзам со специальным покрытием и системе автофокусировки изображение всегда будет насыщеным и глубоким. Также корпус наполнен азотом, что препятствует запотеванию оптики. Бинокль поставляется с прикрепленными ремешками, так что готов к использованию сразу же.

Описание

Характеристики:

  • диаметр выходного зрачка, мм – 2,6
  • увеличение – 10x         
  • диаметр объектива, мм – 26      
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 98     
  • габариты, мм – 116х120х46     
  • вес, кг – 0,285

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Семей Томацу
Семей Томацу
Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.