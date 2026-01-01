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Steiner Ranger Xtreme 8х56 бинокль для охоты

Steiner Ranger Xtreme 8х56 бинокль для охоты

Steiner
Артикул: DAN-1178

 Steiner Ranger Xtreme 8х56 бинокль для охоты. Ranger Xtreme 8x56 предназначен для использования в условиях недостаточного освещения. 56 мм диаметр объектива оптимально использует доступный свет и таким образом делает возможным наблюдение даже ночью.
Высокая контрастность оптики в сочетании с еще большим светопропусканием и расширенным полем зрения, а также их низкий вес. Новые модели Ranger Xtreme при собственных новых разработках устанавливают новые стандарты во всех сферах использования.

Описание

Редкая оптическая формула – собственная разработка с использованием чистейшего стекла, и покрытия из редкого состава титана, флюорита и других минеральных пород. Результатом стало не только первоклассная передача цвета и поразительная яркость – изображения очень четкие и высококонтрастные. Контуры всегда четкие, и их легко разглядеть; попадание случайного света сведено к минимуму.
Идеальное наблюдение с высоким разрешением гарантировано, даже при плохих погодных условиях, слабом освещении или наступлении сумерек. Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазированной коррекцией. Эта высокотехнологичная фазированная коррекция обеспечивает точным разрешением деталей и реалистичными цветами. Он также отражает 99% входящего света.
Бинокли новой серии обладают линейным полем зрения большим, чем у аналогичных биноклей Hi-End класса.
Наглазники обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени. Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.

Удобная система баланса STEINER для удобного удержания в руках: эргономичные мягкие захваты для рук обеспечивают удобное удержание. Узкие ребра на резиновом покрытии исключают выскальзывание бинокля. Наглазники устанавливают новые стандарты в удобстве.
Крышки для защиты от дождя, поставляемые в комплекте, полностью водонепроницаемый и предотвращает попадание дождя или пыли. В зависимости от модели, они могут быть из неопрена или пластика. Крышки для защиты объектива и высококачественная сумка поставляются вместе с биноклем.
Бинокли от STEINER выдерживают интенсивные нагрузки. Очень компактный и прочный дизайн. Их уникальная прочность является пробой STEINER вот уже более 60 лет.

Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом.
Специальные технологии герметизации делают это возможным. Никакая пыль, грязь и влажность не может проникнуть в бинокль.
Даже колебание температур от -40 ° С до +80 ° С не повлияет негативно на функциональность бинокля.

Характеристики: 

  • Увеличение: 8x
  • Диаметр объектива: 56 мм
  • Диаметр выходного зрачка: 7 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 125 м
  • Минимальная дистанция фокусировки: 2.3 м
  • Относительная яркость: 49
  • Сумеречный фактор: 21.2
  • Регулировка расстояния между зрачками: есть
  • Фокусировка: центральная
  • Наглазники: выдвижные
  • Корпус: ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Размеры (ш x д x в): прибл. 142x183x80 мм
  • Вес: прибл. 130 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол 

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