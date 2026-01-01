Steiner Ranger Xtreme 8х42 бинокль для охоты

Описание

Наблюдение с высоким разрешением гарантировано, даже при плохих погодных условиях, слабом освещении или наступлении сумерек. Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазированной коррекцией. Эта высокотехнологичная фазированная коррекция обеспечивает точным разрешением деталей и реалистичными цветами. Он также отражает 99% входящего света.

Бинокли новой серии обладают линейным полем зрения большим, чем у аналогичных биноклей Hi-End класса.

Наглазники обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени. Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время.

Удобная система баланса STEINER для удобного удержания в руках: эргономичные мягкие захваты для рук обеспечивают удобное удержание. Узкие ребра на резиновом покрытии исключают выскальзывание бинокля. Наглазники устанавливают новые стандарты в удобстве.

Характеристики: