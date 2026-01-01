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Steiner Ranger Xtreme 8х42 бинокль для охоты

Steiner Ranger Xtreme 8х42 бинокль для охоты

Steiner
Артикул: DAN-1177

Steiner Ranger Xtreme 8х42 бинокль для охоты. Сочетает впечатляющие поле зрения с высококачественной оптикой для использования даже в сумерках. Как и на всех моделях серии Ranger Xtreme, автофокус обеспечивает быстроую настройку фокусировки. Основные достоинства новой серии - высокая контрастность оптики в сочетании с еще большим светопропусканием и расширенным полем зрения, а также их низкий вес.

Описание

Наблюдение с высоким разрешением гарантировано, даже при плохих погодных условиях, слабом освещении или наступлении сумерек. Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазированной коррекцией. Эта высокотехнологичная фазированная коррекция обеспечивает точным разрешением деталей и реалистичными цветами. Он также отражает 99% входящего света. 
Бинокли новой серии обладают линейным полем зрения большим, чем у аналогичных биноклей Hi-End класса.

Наглазники обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников. 

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени. Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. Благодаря превосходному диапазону приближения фокуса обеспечивается удобное управление с прекрасной фокусировкой за короткое время. 

Удобная система баланса STEINER для удобного удержания в руках: эргономичные мягкие захваты для рук обеспечивают удобное удержание. Узкие ребра на резиновом покрытии исключают выскальзывание бинокля. Наглазники устанавливают новые стандарты в удобстве. 

Характеристики:

  • Диаметр объектива: 42 mm
  • Увеличение: 8 x
  • Масса: 780 g
  • Ширина х Высота х Толщина: 125 mm х 147 mm х 63 mm
  • Диаметр выходного зрачка: 5,25 mm
  • Сумеречный фактор: 18.3
  • Линейное поле зрения на 1000 м: 125 m
  • Габариты (ВxШxГ) (см) 10 x 24 x 22
  • Вес (кг) 1.4

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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