Steiner Ranger Xtreme 8х32 бинокль

Описание

Идеальное наблюдение с высоким разрешением гарантировано, даже при плохих погодных условиях, слабом освещении или наступлении сумерек. Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазированной коррекцией. Эта высокотехнологичная фазированная коррекция обеспечивает точным разрешением деталей и реалистичными цветами. Он также отражает 99% входящего света.



Наглазники обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени. Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду.



Крышки для защиты от дождя, поставляемые в комплекте, полностью водонепроницаемый и предотвращает попадание дождя или пыли. В зависимости от модели, они могут быть из неопрена или пластика. Крышки для защиты объектива и высококачественная сумка поставляются вместе с биноклем.

Характеристики: