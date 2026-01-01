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Steiner Ranger Xtreme 8х32 бинокль

Steiner Ranger Xtreme 8х32 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0544

Steiner Ranger Xtreme 8х32 бинокль. Высокая контрастность оптики в сочетании с еще большим светопропусканием и расширенным полем зрения, а также их низкий вес. Новые модели Ranger Xtreme при собственных новых разработках устанавливают новые стандарты во всех сферах использования. Широкий круг от охотников до путешественников уже оценили превосходное соотношение цены и качества серии Ranger Xtreme. 

Описание

Идеальное наблюдение с высоким разрешением гарантировано, даже при плохих погодных условиях, слабом освещении или наступлении сумерек. Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазированной коррекцией. Эта высокотехнологичная фазированная коррекция обеспечивает точным разрешением деталей и реалистичными цветами. Он также отражает 99% входящего света. 

Наглазники обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников. 
Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстро приближающий фокус полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика фокусировки, требующем много времени. Кнопка фокусировки с плавной регулировкой делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. 

Крышки для защиты от дождя, поставляемые в комплекте, полностью водонепроницаемый и предотвращает попадание дождя или пыли. В зависимости от модели, они могут быть из неопрена или пластика. Крышки для защиты объектива и высококачественная сумка поставляются вместе с биноклем.

Характеристики:

  • Увеличение: 8x
  • Диаметр объектива: 32 мм
  • Диаметр выходного зрачка: 4 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 133 м
  • Минимальная дистанция фокусировки: 1.9 м
  • Тип призмы: Roof
  • Относительная яркость: 16
  • Сумеречный фактор: 16
  • Регулировка расстояния между зрачками: есть
  • Фокусировка центральная
  • Наглазники: выдвижные
  • Корпус: ударопрочный, обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Заполнение азотом/аргоном: +
  • Размеры (ш x д x в): прибл. 124x128x60 мм
  • Вес: 620 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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