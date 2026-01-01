Steiner Nighthunter Xtreme 8х56 бинокль

Описание

Оптическая система бинокля сконструирована с использованием нового специального типа стекла, которое вместе с высококачественным покрытием обеспечивает непревзойденную передачу света.

Очень прочный корпус, усиленный волокнами Makrolon, гарантирует стабильность и сопротивление разрушению. Новое долговечное резиновое покрытие NBR стойкой к воздействию масел и кислот. Улучшенная высокоточная оптика XP обеспечивает оптимальную яркость, высокую контрастность и непревзойденную четкость от края до края.

Нано-защита Steiner обеспечивает наружные поверхности наглазников и линз стойкостью к воздействию воды и грязи. Дождь, снег и влага просто исчезнут из вашего поля зрения. Система наглазников ClicLoc позволяет пользователю менять наглазники, выбирая из трех различных форм.



Всесторонние тесты подтверждают непревзойденную передачу света бинокля Nighthunter Xtreme. Чистые и контрастные цвета. Это делает Nighthunter Xtreme Вашим идеальным компаньоном на охоте, особенно при плохой погоде или в ночное время суток и сумерках.



Редкая оптическая формула – собственная разработка STEINER с использованием чистейшего стекла, и покрытия из редкого состава титана, флюорита и других минеральных пород. Результатом стало не только первоклассная передача цвета и поразительная яркость – изображения очень четкие и высококонтрастные. Контуры всегда точные, и их легко разглядеть.

Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазовой коррекцией, которое отражает 99% входящего света.

Вдобавок, диэлектрические зеркала предотвращают износ и соответственно продлевают срок службы покрытия. Также, это означает, что спустя время не будет потери в передаче света. Идеально настроенное расстояние выходного зрачка и большой диаметр линз окуляра гарантируют спокойное и четкое наблюдение.



Спортивный Авто-Фокус STEINER делает управление особенно удобным. Если оба глаза имеют одинаковую диоптрическую силу, просто установите оба регулирующих колесика на наглазниках в положение ”0“.

Если нет, настройте оба окуляра индивидуально для четких изображений. После того, как отрегулируете, все будет четким и точным на расстоянии от 20 м до бесконечности. Простое использование. Также возможно использование одной рукой.



Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом.

Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями.



Непревзойденно четкий обзор обеспечивается проверенной нано-защитой® STEINER. Поверхность линз стойкая к грязи и воде, защищает их от агрессивного влияния окружающей среды.

Дождь, соленая вода, снег и влажность теперь не помеха благодаря этому отталкивающему слою. Очистка значительно упрощена, а трудно удаляемая грязь остается в прошлом. Ультратонкая гидрофобная пропитка поверхности на объективе и линзах окуляра очень прочная.



Суровая погода, холодные руки, сильный ветер – экстремальные факторы для Вас и Вашего оборудования. Благодаря долговечному резиновому покрытию NBR, Вы хозяин любой ситуации. Химическая формула не только очень прочная, но также обеспечивает очень хороший захват в холод и жару, в условиях морской воды и солнечных лучей.

Для идеального захвата, резиновая смесь должна быть мягкой и не скользящей, но с другой стороны, чем тверже она, тем более долговечной будет. Долговечный резиновый NBR материал – идеальное решение, которое позволяет с удовольствием держать бинокль. Он стойкий к воздействию масла, кислоты, соленой воды и даже птичьему помету.

Резиновое покрытие, мягкое и нескользящее. Новое долговечное резиновое покрытие NBR гарантирует еще более длительный срок эксплуатации биноклей.



Характеристики: