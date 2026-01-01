images
Steiner Nighthunter Xtreme 8х56 бинокль

Steiner Nighthunter Xtreme 8х56 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0543

Steiner Nighthunter Xtreme 8х56 бинокль. Усовершенствованные с использованием опыта охотников со всего мира, подвергнутые самым строгим тестам, эти бинокли были оптимизированы для особых требований охоты ночью и в сумерках. Уникальная оптика и поразительная легкость использования гарантируют контрастное изображение при наблюдении в условиях охоты.

Описание

Оптическая система бинокля сконструирована с использованием нового специального типа стекла, которое вместе с высококачественным покрытием обеспечивает непревзойденную передачу света. 
Очень прочный корпус, усиленный волокнами Makrolon, гарантирует стабильность и сопротивление разрушению. Новое долговечное резиновое покрытие NBR стойкой к воздействию масел и кислот. Улучшенная высокоточная оптика XP обеспечивает оптимальную яркость, высокую контрастность и непревзойденную четкость от края до края. 
Нано-защита Steiner обеспечивает наружные поверхности наглазников и линз стойкостью к воздействию воды и грязи. Дождь, снег и влага просто исчезнут из вашего поля зрения. Система наглазников ClicLoc позволяет пользователю менять наглазники, выбирая из трех различных форм. 

Всесторонние тесты подтверждают непревзойденную передачу света бинокля Nighthunter Xtreme. Чистые и контрастные цвета. Это делает Nighthunter Xtreme Вашим идеальным компаньоном на охоте, особенно при плохой погоде или в ночное время суток и сумерках. 

Редкая оптическая формула – собственная разработка STEINER с использованием чистейшего стекла, и покрытия из редкого состава титана, флюорита и других минеральных пород. Результатом стало не только первоклассная передача цвета и поразительная яркость – изображения очень четкие и высококонтрастные. Контуры всегда точные, и их легко разглядеть.
Призменная система имеет специальное диэлектрическое зеркало с покрытием с фазовой коррекцией, которое отражает 99% входящего света. 
Вдобавок, диэлектрические зеркала предотвращают износ и соответственно продлевают срок службы покрытия. Также, это означает, что спустя время не будет потери в передаче света. Идеально настроенное расстояние выходного зрачка и большой диаметр линз окуляра гарантируют спокойное и четкое наблюдение. 

Спортивный Авто-Фокус STEINER делает управление особенно удобным. Если оба глаза имеют одинаковую диоптрическую силу, просто установите оба регулирующих колесика на наглазниках в положение ”0“. 
Если нет, настройте оба окуляра индивидуально для четких изображений. После того, как отрегулируете, все будет четким и точным на расстоянии от 20 м до бесконечности. Простое использование. Также возможно использование одной рукой. 

Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом. 
Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями. 

Непревзойденно четкий обзор обеспечивается проверенной нано-защитой® STEINER. Поверхность линз стойкая к грязи и воде, защищает их от агрессивного влияния окружающей среды. 
Дождь, соленая вода, снег и влажность теперь не помеха благодаря этому отталкивающему слою. Очистка значительно упрощена, а трудно удаляемая грязь остается в прошлом. Ультратонкая гидрофобная пропитка поверхности на объективе и линзах окуляра очень прочная. 

Суровая погода, холодные руки, сильный ветер – экстремальные факторы для Вас и Вашего оборудования. Благодаря долговечному резиновому покрытию NBR, Вы хозяин любой ситуации. Химическая формула не только очень прочная, но также обеспечивает очень хороший захват в холод и жару, в условиях морской воды и солнечных лучей. 
Для идеального захвата, резиновая смесь должна быть мягкой и не скользящей, но с другой стороны, чем тверже она, тем более долговечной будет. Долговечный резиновый NBR материал – идеальное решение, которое позволяет с удовольствием держать бинокль. Он стойкий к воздействию масла, кислоты, соленой воды и даже птичьему помету. 
Резиновое покрытие, мягкое и нескользящее. Новое долговечное резиновое покрытие NBR гарантирует еще более длительный срок эксплуатации биноклей.

Характеристики:

  • Увеличение 8x
  • Диаметр объектива 56 мм
  • Диаметр выходного зрачка 7 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м 112 м
  • Тип призмы Porro
  • Относительная яркость 49
  • Сумеречный фактор 21.2
  • Наглазники выдвижные
  • Корпус обрезиненный, защита от влаги и пыли
  • Заполнение азотом/аргоном есть
  • Размеры (ширина x длина x высота) 212x200x76 мм
  • Вес 1090 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Как устроен затвор фотокамеры
Как устроен затвор фотокамеры
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Видеоурок &quot;7 секретов четкой фотографии&quot;
Видеоурок "7 секретов четкой фотографии"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.