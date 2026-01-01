Артикул: DAN-0542

Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль. Бинокль для охоты, он достаточно компактен, при этом стоек к жестким нагрузкам охоты в горах и сафари. Новое долговечное резиновое покрытие NBR корпуса стойко к воздействию масел и кислот, оно мягкое и нескользящее. Улучшенная высоко-четкая оптика Steiner High-Definition XP-Optik гарантирует оптимальную яркость, высочайшую контрастность и великолепную четкость от края до края. Nano-защита Steiner обеспечивает наружные поверхности наглазников и линз стойкостью к воздействию воды и грязи.