Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль

Дождь, снег и влага просто исчезнут из вашего поля зрения. Система наглазников ClicLoc позволяет пользователю менять наглазники, выбирая из трех различных форм. Сила света - 14.1, сумеречное число - 15.5, угол обзора при 1000 м - 130 м. Система фокусировки - Спорт-автофокус. Азотозаполненный (технология с 2-ходовым клапаном), водонепроницаемость до 5 м. Оптика - Steiner High-Definition XP-Optik.
Характеристики:
- Сила света: 14.1
- Сумеречное число: 15.5
- Угол обзора при 1000 м: 130 м
- Система фокусировки: Спорт-автофокус
- Азотозаполненный (технология с 2-ходовым клапаном)
- Водонепроницаемость: до 5 м
- Оптика: Steiner High-Definition XP-Optik.
- Вес: 795г.
- Гарантия: 30 лет.
- Производство: Германия.