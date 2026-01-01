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Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль
Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль

Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0542

Steiner Nighthunter Xtreme 8х30 бинокль. Бинокль для охоты, он достаточно компактен, при этом стоек к жестким нагрузкам охоты в горах и сафари. Новое долговечное резиновое покрытие NBR корпуса стойко к воздействию масел и кислот, оно мягкое и нескользящее. Улучшенная высоко-четкая оптика Steiner High-Definition XP-Optik гарантирует оптимальную яркость, высочайшую контрастность и великолепную четкость от края до края. Nano-защита Steiner обеспечивает наружные поверхности наглазников и линз стойкостью к воздействию воды и грязи.

Описание

Дождь, снег и влага просто исчезнут из вашего поля зрения. Система наглазников ClicLoc позволяет пользователю менять наглазники, выбирая из трех различных форм. Сила света - 14.1, сумеречное число - 15.5, угол обзора при 1000 м - 130 м. Система фокусировки - Спорт-автофокус. Азотозаполненный (технология с 2-ходовым клапаном), водонепроницаемость до 5 м. Оптика - Steiner High-Definition XP-Optik.  

Характеристики:

  • Сила света: 14.1
  • Сумеречное число: 15.5
  • Угол обзора при 1000 м: 130 м
  • Система фокусировки: Спорт-автофокус
  • Азотозаполненный (технология с 2-ходовым клапаном)
  • Водонепроницаемость: до 5 м
  • Оптика: Steiner High-Definition XP-Optik.
  • Вес: 795г.
  • Гарантия: 30 лет.
  • Производство: Германия.

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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