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Steiner Nighthunter XP 8x44 бинокль

Steiner Nighthunter XP 8x44 бинокль

Steiner
Артикул: DAN-0541

Steiner Nighthunter XP 8x44 бинокль. Бесподобная высокоточная оптика XP имеет зеркальную поверхность с диэлектрическим покрытием, коррекцию фазовых искажений для предотвращения влияния помех, а также стекло из флюорита. Такое превосходное качество оптики и высокий уровень передачи света, обеспечивают очень яркий неискаженный обзор. Абсолютная минимизация рассеянного света, превосходная резкость по краям изображения, великолепное преобразование цвета и контрастность обеспечивают прекрасный обзор.

Описание

Наблюдения с помощью этого превосходного бинокля настоящее удовольствие при любых условиях освещения. Поверхность с покрытием нано-защиты стойкой к истиранию, капли воды просто скатываются, поэтому наблюдение в условиях дождя или снега не станет для Вас проблемой.
Комфортная система балансировки 

Удобная система баланса STEINER для комфортного удержания в руках: эргономичные мягкие захваты для рук обеспечивают надежное удержание. Узкие ребра на резиновом покрытии исключают выскальзывание бинокля. 

Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстрая фокусировка полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика, требующем много времени. Это делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду. 


Непревзойденно четкий обзор обеспечивается проверенной нано-защитой® STEINER. Поверхность линз стойкая к грязи и воде, защищает их от агрессивного влияния окружающей среды. 
Дождь, соленая вода, снег и влажность теперь не помеха благодаря этому отталкивающему слою. Очистка значительно упрощена, а трудно удаляемая грязь остается в прошлом. Ультратонкая гидрофобная пропитка поверхности на объективе и линзах окуляра очень прочная. 

Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для Ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников. 

Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом. 
Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями.

Суровая погода, холодные руки, сильный ветер – экстремальные факторы для Вас и Вашего оборудования. Благодаря долговечному резиновому покрытию NBR, Вы хозяин любой ситуации. Химическая формула не только очень прочная, но также обеспечивает очень хороший захват в холод и жару, в условиях морской воды и солнечных лучей. 
Для идеального захвата, резиновая смесь должна быть мягкой и не скользящей, но с другой стороны, чем тверже она, тем более долговечной будет. Долговечный резиновый NBR материал – идеальное решение, которое позволяет с удовольствием держать бинокль. Он стойкий к воздействию масла, кислоты, соленой воды и даже птичьему помету. 
Резиновое покрытие, мягкое и нескользящее. Новое долговечное резиновое покрытие NBR гарантирует еще более длительный срок эксплуатации Ваших биноклей.

Характеристики:

  • Увеличение 8x
  • Диаметр объектива 44 мм
  • Диаметр выходного зрачка 5.5 мм
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м 130 м
  • Минимальная дистанция фокусировки 3 м
  • Тип призмы Roof
  • Относительная яркость 30.3
  • Сумеречный фактор 19
  • Регулировка расстояния между зрачками есть
  • Фокусировка центральная
  • Наглазники резиновые, выдвижные
  • Корпус обрезиненный
  • Заполнение азотом/аргоном есть
  • Материал корпуса металл
  • Размеры (ширина x длина x высота) 126x188x65 мм
  • Вес 834 г

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол

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