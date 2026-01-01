Steiner Nighthunter XP 8x44 бинокль

Описание

Наблюдения с помощью этого превосходного бинокля настоящее удовольствие при любых условиях освещения. Поверхность с покрытием нано-защиты стойкой к истиранию, капли воды просто скатываются, поэтому наблюдение в условиях дождя или снега не станет для Вас проблемой.

Комфортная система балансировки



Удобная система баланса STEINER для комфортного удержания в руках: эргономичные мягкие захваты для рук обеспечивают надежное удержание. Узкие ребра на резиновом покрытии исключают выскальзывание бинокля.



Небольшое движение центрального колесика фокусировки с помощью пальца – это все, что нужно для быстрого обнаружения деталей, расположенных на расстоянии до бесконечности. Быстрая фокусировка полностью исключает необходимость в неудобном повороте колесика, требующем много времени. Это делает фокусировку быстрой, плавной и простой даже при надетых толстых перчатках в сильно холодную погоду.



Непревзойденно четкий обзор обеспечивается проверенной нано-защитой® STEINER. Поверхность линз стойкая к грязи и воде, защищает их от агрессивного влияния окружающей среды.

Дождь, соленая вода, снег и влажность теперь не помеха благодаря этому отталкивающему слою. Очистка значительно упрощена, а трудно удаляемая грязь остается в прошлом. Ультратонкая гидрофобная пропитка поверхности на объективе и линзах окуляра очень прочная.



Наглазники Twist-up обеспечивают оптимальную защиту от случайного попадания постороннего света. Они не просто блокируют неприятные отражения, они гарантируют очень яркий обзор. Три положения наглазников: эргономичные, классические цилиндрические и положение для людей, использующих очки. Если наглазники не подходят конкретно для Ваших глаз, они могут быть отрегулированы по желанию с помощью механизма настройки наглазников.



Запотевание или образование конденсата внутри бинокля полностью исключено благодаря этому высоко технологичному решению. Даже колебание температур от -40° до +80°C не оказывает негативного влияния на функциональность биноклей STEINER, заполненных сжатым азотом.

Уникальная технология 2-ходового клапана делает возможным проверку, обслуживание и ремонт даже через несколько лет. Ваши бинокли всегда готовы к работе в самых экстремальных условиях или суровых погодных условиях. Качество и точность оптики сохраняется десятилетиями.



Суровая погода, холодные руки, сильный ветер – экстремальные факторы для Вас и Вашего оборудования. Благодаря долговечному резиновому покрытию NBR, Вы хозяин любой ситуации. Химическая формула не только очень прочная, но также обеспечивает очень хороший захват в холод и жару, в условиях морской воды и солнечных лучей.

Для идеального захвата, резиновая смесь должна быть мягкой и не скользящей, но с другой стороны, чем тверже она, тем более долговечной будет. Долговечный резиновый NBR материал – идеальное решение, которое позволяет с удовольствием держать бинокль. Он стойкий к воздействию масла, кислоты, соленой воды и даже птичьему помету.

Резиновое покрытие, мягкое и нескользящее. Новое долговечное резиновое покрытие NBR гарантирует еще более длительный срок эксплуатации Ваших биноклей.

Характеристики: