Nikon бинокль Prostaff 5 10x50 (ВАА822SА)

Дизайн с большим выносом точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль исполнен в обрезиненном, армированном поликарбонатном ударопрочном корпусе. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержат свинец и мышьяк. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Roof
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 5,6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 98
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 5
- вынесенная окулярная точка, мм – 19,6
- относительная яркость – 25
- габаритные размеры, мм – 187x140x65
- вес, г –815