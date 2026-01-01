Nikon бинокль Aculon W10 10X21 черный (BAA847WA)

Может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 10 минут. Снабжен линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм. Бинокль обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера, что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.
Характеристики:
- призма – Roof
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 21
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87
- минимальное расстояние фокусировки, м – 3
- диаметр выходного зрачка – 2,1
- вынесенная окулярная точка, мм – 8,4
- габаритные размеры, мм – 87x110x34
- вес, г – 215