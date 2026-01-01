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Nikon бинокль Aculon W10 10х21 белый

Nikon бинокль Aculon W10 10х21 белый

Nikon
Артикул: NVF-5204

Nikon бинокль Aculon W10 10х21 белый. Бинокль белого цвета от Nikon имеет стильный, компактный дизайн, благодаря которому будет вашим незаменимым спутником в развлечениях на природе, и в походе в театр или на спортивных соревнованиях. Модель выполнена во влагонепроницаемом обрезиненном корпусе и не боится капризов природы.

Описание

Может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 10 минут. Снабжен линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм. Бинокль обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера, что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 21
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 3
  • диаметр выходного зрачка – 2,1
  • вынесенная окулярная точка, мм – 8,4
  • габаритные размеры, мм – 87x110x34
  • вес, г – 215

Комплектация

  • Бинокль. 
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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