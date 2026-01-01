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Nikon бинокль Aculon T11 8-24x25 Zoom красный

Nikon бинокль Aculon T11 8-24x25 Zoom красный

Nikon
Артикул: NVF-5202

Nikon бинокль Aculon T11 8-24x25 Zoom красный. Бинокль красного цвета от Nikon, имеет отличные оптические параметры за привлекательную цену. Модель снабжена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора. 

Описание

Бинокль с возможностью зуммирования от 8 до 24-кратного, диаметром объектива 25 мм и плавной регулировкой увеличения будет незаменимым спутником в походах или на спортивных соревнованиях. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз.  

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 8 –24
  • диаметр объектива, мм – 25
  • угол зрения, град – 4,6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 80
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 4
  • относительная яркость – 25
  • диаметр выходного зрачка – 3,1
  • вынесенная окулярная точка, мм – 13
  • габаритные размеры, мм – 109x123
  • вес, г – 350

Комплектация

  • Бинокль. 
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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