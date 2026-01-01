Nikon бинокль Aculon A30 8x25 серебристый (ВАА807SВ)

Артикул: NVF-5196

Nikon бинокль Aculon A30 8x25 серебристый. Благодаря своей компактности и легкому весу он всегда может быть с вам. Он позволит вам всегда находится в центре происходящих вокруг событий. Снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 25 мм он обеспечивает очень яркое и четкое изображение.