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Nikon бинокль Aculon A30 10x25 черный (ВАА808SA)

Nikon бинокль Aculon A30 10x25 черный (ВАА808SA)

Nikon
Артикул: NVF-5195

Nikon бинокль Aculon A30 10x25 черный. Бинокль черного цвета от Nikon, благодаря своей компактности и легкому весу, он всегда может быть с вам, позволит всегда находиться в центре происходящих вокруг событий. Модель оснащена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 25 мм, который обеспечивает очень яркое и четкое изображение.

Описание

Большой вынос точки визирования значительно повышает удобство наблюдения. Резиновое покрытие защищает прибор и обеспечивает удобный обхват. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержат свинец и мышьяк.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 3
  • диаметр выходного зрачка – 1,4
  • вынесенная окулярная точка, мм – 13
  • габаритные размеры, мм – 125x115x42
  • вес, г – 270

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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