Nikon бинокль Aculon A30 10x25 черный (ВАА808SA)

Артикул: NVF-5195

Nikon бинокль Aculon A30 10x25 черный. Бинокль черного цвета от Nikon, благодаря своей компактности и легкому весу, он всегда может быть с вам, позволит всегда находиться в центре происходящих вокруг событий. Модель оснащена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 25 мм, который обеспечивает очень яркое и четкое изображение.