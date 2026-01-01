Nikon бинокль 8-18x42 Aculon A211 (BAA817SA)

Описание

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, имеет очень плавный механизм регулировки. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.

Характеристики: