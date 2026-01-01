Nikon бинокль 8-18x42 Aculon A211 (BAA817SA)

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, имеет очень плавный механизм регулировки. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 8 – 18
- диаметр объектива, мм – 42
- угол зрения, град – 4,6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 80
- минимальное расстояние фокусировки, м – 13
- диаметр выходного зрачка – 5,3
- относительная яркость – 28,1
- габаритные размеры, мм – 163x185
- вес, г – 825