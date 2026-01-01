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Nikon бинокль 8-18x42 Aculon A211 (BAA817SA)

Nikon бинокль 8-18x42 Aculon A211 (BAA817SA)

Nikon
Артикул: NVF-5193

Nikon бинокль 8-18x42 Aculon A211. Бинокль от Nikon, имеет отличные оптические параметры за привлекательную цену. Модель снабжена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора.

Описание

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, имеет очень плавный механизм регулировки. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 8 – 18
  • диаметр объектива, мм – 42
  • угол зрения, град – 4,6
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 80
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 13
  • диаметр выходного зрачка – 5,3
  • относительная яркость – 28,1
  • габаритные размеры, мм – 163x185
  • вес, г – 825

Комплектация

  • Бинокль. 
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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