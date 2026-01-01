Nikon бинокль 7x50 Aculon A211 (BAA813SA)

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, имеет очень плавный механизм регулировки. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 7
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 6,4
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 112
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 7,1
- вынесенная окулярная точка, мм – 17,6
- относительная яркость – 50,4
- габаритные размеры, мм – 180x197
- вес, г – 905