Nikon бинокль 12x50 Aculon A211(BAA815SA)

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, механизм регулировки очень плавный. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль можно устанавливать на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 12
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 5,2
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 91
- минимальное расстояние фокусировки, м – 8
- диаметр выходного зрачка – 4,2
- вынесенная окулярная точка, мм – 11,5
- относительная яркость – 17,6
- габаритные размеры, мм – 179x197
- вес, г – 910