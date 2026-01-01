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Nikon бинокль 12x50 Aculon A211(BAA815SA)

Nikon бинокль 12x50 Aculon A211(BAA815SA)

Nikon
Артикул: NVF-5188

Nikon бинокль 12x50 Aculon A211. Отличные оптические параметры по привлекательной цене. Он снабжен линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора.

Описание

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, механизм регулировки очень плавный. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль можно устанавливать на штатив через адаптер.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 12
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 5,2
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 91
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 8
  • диаметр выходного зрачка – 4,2
  • вынесенная окулярная точка, мм – 11,5
  • относительная яркость – 17,6
  • габаритные размеры, мм – 179x197
  • вес, г – 910

Комплектация

  • Мягкий футляр.
  • Защитные крышки.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Шейный ремень.
  • Руководство по эксплуатации. 

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