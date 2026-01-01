Nikon бинокль 10x50 CF Action EX WP

Изготовление с большим выносом точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержат свинец и мышьяк. Бинокль можно установить на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 6,5
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114
- минимальное расстояние фокусировки, м – 7
- диаметр выходного зрачка – 5
- вынесенная окулярная точка, мм – 17,2
- относительная яркость – 25
- габаритные размеры, мм – 178x196
- вес, г – 1020