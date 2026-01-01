Nikon бинокль 10x50 Aculon A211(BAA814SA)

Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе, механизм регулировки очень плавный. Асферические линзы в окуляре устраняют искажения по всему полю зрения. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль можно устанавливать на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 6,5
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 114
- минимальное расстояние фокусировки, м – 8
- диаметр выходного зрачка – 5
- вынесенная окулярная точка, мм – 11.8
- относительная яркость – 25
- габаритные размеры, мм – 179x197
- вес, г – 900