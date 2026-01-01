Nikon (BAA846WA) Aculon W10 8x21 бинокль желтый

Артикул: NVF-5205

Nikon Aculon W10 8x21 бинокль желтый. Легкий, компактный бинокль с увеличением 8 крат и диаметром объектива 21 мм. Бинокль желтого цвета от Nikon, имеет стильный, компактный дизайн, благодаря которому будет вашим незаменимым спутником в развлечениях на природе, и в походе в театр или на спортивных соревнованиях. Модель выполнена во влагонепроницаемом обрезиненном корпусе и не боится капризов природы.