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Nikon (BAA846WA) Aculon W10 8x21 бинокль желтый

Nikon (BAA846WA) Aculon W10 8x21 бинокль желтый

Nikon
Артикул: NVF-5205

Nikon Aculon W10 8x21 бинокль желтый. Легкий, компактный бинокль с увеличением 8 крат и диаметром объектива 21 мм. Бинокль желтого цвета от Nikon, имеет стильный, компактный дизайн, благодаря которому будет вашим незаменимым спутником в развлечениях на природе, и в походе в театр или на спортивных соревнованиях. Модель выполнена во влагонепроницаемом обрезиненном корпусе и не боится капризов природы. 

Описание

Может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 10 минут. Снабжен линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм. Бинокль обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера, что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 8
  • диаметр объектива, мм – 21
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 110
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 3
  • диаметр выходного зрачка – 2,6
  • вынесенная окулярная точка, мм – 10,3
  • габаритные размеры, мм – 87x104x34
  • вес, г – 215

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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