Nikon (BAA846WA) Aculon W10 8x21 бинокль желтый

Может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 10 минут. Снабжен линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм. Бинокль обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера, что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.
Характеристики:
- призма – Roof
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 8
- диаметр объектива, мм – 21
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 110
- минимальное расстояние фокусировки, м – 3
- диаметр выходного зрачка – 2,6
- вынесенная окулярная точка, мм – 10,3
- габаритные размеры, мм – 87x104x34
- вес, г – 215