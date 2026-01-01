Артикул: NVF-5185

Nikon (BAA818SA) Aculon A211 10-22x50 бинокль. Бинокль от Nikon, имеет отличные оптические параметры по привлекательной цене. Модель снабжена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора.