Nikon (BAA818SA) Aculon A211 10-22x50 бинокль

Бинокль исполнен в обрезиненном ударопрочном корпусе, механизм регулировки очень плавный. Также плюсом является возможность зуммирования – от 10 до 22 крат. Бинокль можно устанавливать на штатив.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 10–22
- диаметр объектива, мм – 50
- угол зрения, град – 3,8
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 66
- минимальное расстояние фокусировки, м – 8
- диаметр выходного зрачка – 5
- относительная яркость – 25
- габаритные размеры, мм – 197x197
- вес, г – 960