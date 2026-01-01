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Nikon (BAA818SA) Aculon A211 10-22x50 бинокль

Nikon (BAA818SA) Aculon A211 10-22x50 бинокль

Nikon
Артикул: NVF-5185

Nikon (BAA818SA) Aculon A211 10-22x50 бинокль. Бинокль от Nikon, имеет отличные оптические параметры по привлекательной цене. Модель снабжена линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора.

Описание

Бинокль исполнен в обрезиненном ударопрочном корпусе, механизм регулировки очень плавный. Также плюсом является возможность зуммирования – от 10 до 22 крат. Бинокль можно устанавливать на штатив.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 10–22
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 3,8
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 66
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 8
  • диаметр выходного зрачка – 5
  • относительная яркость – 25
  • габаритные размеры, мм – 197x197
  • вес, г – 960

Комплектация

  • Бинокль. 
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон.

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