Nikon Aculon W10 10х21 (BAA847WC) бинокль камуфляжный

Описание

Водонепроницаемость (до глубины 1 м в течение 10 минут). Снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм он обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.

Характеристики: