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Nikon Aculon W10 10х21 (BAA847WC) бинокль камуфляжный

Nikon Aculon W10 10х21 (BAA847WC) бинокль камуфляжный

Nikon
Артикул: NVF-5513

Nikon Aculon W10 10х21 (BAA847WC) бинокль камуфляжный. Бинокль камуфляжный, имеет стильный, компактный дизайн благодаря чему будет вашим не заменимым спутником в приключениях на природе, походе в театр или на спортивных соревнованиях. Прибор исполнен во влага не проницаемом обрезиненном корпусе благодаря чему не боится капризов природы. 

Описание

Водонепроницаемость (до глубины 1 м в течение 10 минут). Снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 21 мм он обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Прибор имеет регулировочное фокусное кольцо увеличенного размера что в сочетании с очень плавным ходом дает возможность точно сфокусироваться на объекте наблюдения.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 21
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 3
  • диаметр выходного зрачка – 2,1
  • вынесенная окулярная точка, мм – 8,4
  • габаритные размеры, мм – 87x110x34
  • вес, г – 215

Комплектация

  • Бинокль. 
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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