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Nikon Aculon T51 10x24 silver бинокль

Nikon Aculon T51 10x24 silver бинокль

Nikon
Артикул: NVF-5512

Nikon Aculon T51 10x24 silver бинокль. Бинокль имеет стильный, компактный дизайн благодаря чему будет вашим не заменимым спутником в приключениях на природе, походе в театр или на спортивных соревнованиях.

Описание

Бинокль ACULON T51 отличается не только кристально четким изображением, но еще и невероятно малым весом. Модель ACULON T51 10x24 выпускается в черном и серебристом исполнении с элегантным алюминиевым напылением. Благодаря тонкой и компактной конструкции он легко поместится в сумочку или карман. Бинокль ACULON T51 – это не только модный, но еще и мощный и безопасный оптический прибор. Линзы с многослойным покрытием обеспечивают максимальную яркость изображения. Оптические элементы выполнены из экологичного стекла Nikon, не содержащего свинца и мышьяка.

Характеристики:

  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 24
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 93
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 2.5
  • диаметр выходного зрачка – 2,4
  • вынесенная окулярная точка, мм – 10.6
  • габаритные размеры, мм – 29x105x102
  • вес, г – 200

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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