Nikon Aculon T51 10x24 silver бинокль

Бинокль ACULON T51 отличается не только кристально четким изображением, но еще и невероятно малым весом. Модель ACULON T51 10x24 выпускается в черном и серебристом исполнении с элегантным алюминиевым напылением. Благодаря тонкой и компактной конструкции он легко поместится в сумочку или карман. Бинокль ACULON T51 – это не только модный, но еще и мощный и безопасный оптический прибор. Линзы с многослойным покрытием обеспечивают максимальную яркость изображения. Оптические элементы выполнены из экологичного стекла Nikon, не содержащего свинца и мышьяка.
Характеристики:
- увеличение, крат – 10
- диаметр объектива, мм – 24
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 93
- минимальное расстояние фокусировки, м – 2.5
- диаметр выходного зрачка – 2,4
- вынесенная окулярная точка, мм – 10.6
- габаритные размеры, мм – 29x105x102
- вес, г – 200