Nikon Aculon T51 10x24 silver бинокль

Описание

Бинокль ACULON T51 отличается не только кристально четким изображением, но еще и невероятно малым весом. Модель ACULON T51 10x24 выпускается в черном и серебристом исполнении с элегантным алюминиевым напылением. Благодаря тонкой и компактной конструкции он легко поместится в сумочку или карман. Бинокль ACULON T51 – это не только модный, но еще и мощный и безопасный оптический прибор. Линзы с многослойным покрытием обеспечивают максимальную яркость изображения. Оптические элементы выполнены из экологичного стекла Nikon, не содержащего свинца и мышьяка.

Характеристики: