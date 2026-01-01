Nikon Aculon T11 8-24x25 Zoom белый бинокль

Описание

Бинокль с возможностью зуммирования от 8 до 24-кратного, диаметром объектива 25 мм и плавной регулировкой увеличения будет не заменимым спутником в походах или на спортивных соревнованиях. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз.

Характеристики: