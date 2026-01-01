Nikon Aculon T11 8-24x25 Zoom белый бинокль

Бинокль с возможностью зуммирования от 8 до 24-кратного, диаметром объектива 25 мм и плавной регулировкой увеличения будет не заменимым спутником в походах или на спортивных соревнованиях. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 8 –24
- диаметр объектива, мм – 25
- угол зрения, град – 4,6
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 80
- минимальное расстояние фокусировки, м – 4
- относительная яркость – 25
- диаметр выходного зрачка – 3,1
- вынесенная окулярная точка, мм – 13
- габаритные размеры, мм – 109x123
- вес, г – 350