Nikon Aculon A30 8x25 черный (ВАА807SA) бинокль

Снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 25 мм он обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Большой вынос точки визирования значительно повышает удобство наблюдения. Резиновое покрытие защищает прибор и обеспечивает удобный обхват. Линзы выполнены из экологически чистого стекла не содержит свинец и мышьяк.
Характеристики:
- призма – Roof
- фокусировка – Центральная
- увеличение, крат – 8
- диаметр объектива, мм – 25
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
- минимальное расстояние фокусировки, м – 3
- диаметр выходного зрачка – 1,6
- вынесенная окулярная точка, мм – 15
- габаритные размеры, мм – 125x115x42
- вес, г – 270