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Nikon Aculon A30 8x25 черный (ВАА807SA) бинокль

Nikon Aculon A30 8x25 черный (ВАА807SA) бинокль

Nikon
Артикул: NVF-5509

Nikon Aculon A30 8x25 черный (ВАА807SA) бинокль.  Бинокль который благодаря своей компактности и легкому весу всегда может быть с вам. Он позволит вам всегда находится в центре происходящих вокруг событий. 

Описание

Снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами диаметром 25 мм он обеспечивает очень яркое и четкое изображение. Большой вынос точки визирования значительно повышает удобство наблюдения. Резиновое покрытие защищает прибор и обеспечивает удобный обхват. Линзы выполнены из экологически чистого стекла не содержит свинец и мышьяк.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – Центральная
  • увеличение, крат – 8
  • диаметр объектива, мм – 25
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 105
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 3
  • диаметр выходного зрачка – 1,6
  • вынесенная окулярная точка, мм – 15
  • габаритные размеры, мм – 125x115x42
  • вес, г – 270

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Шейный ремень.
  • Защитные крышки окуляров.
  • Инструкция и гарантийный талон. 

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