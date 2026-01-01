Nikon 7x35 CF Action EX WP бинокль

Дизайн с большим выносом точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержит свинец и мышьяк. Бинокль имеет возможность установки на штатив через адаптер.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – центральная
- увеличение, крат – 7
- диаметр объектива, мм – 35
- угол зрения, град – 9,3
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 163
- минимальное расстояние фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка – 5
- вынесенная окулярная точка, мм – 17.3
- относительная яркость – 25
- габаритные размеры, мм – 184x120
- вес, г – 800