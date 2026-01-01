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Nikon 16x50 CF Action EX WP бинокль

Nikon 16x50 CF Action EX WP бинокль

Nikon
Артикул: NVF-5505

Nikon 16x50 CF Action EX WP бинокль. Бинокль от Nikon, снабженный линзами с многослойным просветляющим покрытием и объективами большого диаметра, которые обеспечивают очень яркое изображение и широкий угол обзора.

Описание

Водонепроницаемый (возможно погружение на глубину до 1 метр в течение 5 минут), заполненный газообразным азотом корпус, препятствует запотеванию оптики. 

Изготовление с большим выносом точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержат свинец и мышьяк. Бинокль можно установить на штатив через адаптер.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 16
  • диаметр объектива, мм – 50
  • угол зрения, град – 3.5
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 61
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 7
  • диаметр выходного зрачка – 3.1
  • вынесенная окулярная точка, мм – 17.8
  • относительная яркость – 9.6
  • габаритные размеры, мм – 177x196
  • вес, г – 1040

Комплектация

  • Мягкий футляр.
  • Защитные крышки.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Шейный ремень.
  • Руководство по эксплуатации.

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