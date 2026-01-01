Nikon 16x50 CF Action EX WP бинокль

Описание

Водонепроницаемый (возможно погружение на глубину до 1 метр в течение 5 минут), заполненный газообразным азотом корпус, препятствует запотеванию оптики.

Изготовление с большим выносом точки визирования обеспечивает четкое поле зрения даже для тех, кто носит очки. Благодаря поворотно-выдвижным резиновым наглазникам есть возможность правильно расположить окуляр относительно глаз. Бинокль исполнен в обрезиненном, металлическом, ударопрочном корпусе. Линзы выполнены из экологически чистого стекла, не содержат свинец и мышьяк. Бинокль можно установить на штатив через адаптер.

Характеристики: