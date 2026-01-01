Артикул: NVF-5450

Fujinon STABI TS 12x32 black/2-mode бинокль. Специализированный бинокль со стабилизацией специально для использования на борту судна. Диапазон компенсации биноклей Techno-Stabi третьего поколения составляет ±5°. Эти бинокли являются ценным инструментом полиции, военно-морских подразделений и профессионалов, которым при выполнении задач часто приходится перемещаться с биноклем в руках.