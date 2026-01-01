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Fujinon STABI TS 12x32 black/2-mode бинокль

Fujinon STABI TS 12x32 black/2-mode бинокль

Fujinon
Артикул: NVF-5450

Fujinon STABI TS 12x32 black/2-mode бинокль.  Специализированный бинокль со стабилизацией специально для использования на борту судна. Диапазон компенсации биноклей Techno-Stabi третьего поколения составляет ±5°. Эти бинокли являются ценным инструментом полиции, военно-морских подразделений и профессионалов, которым при выполнении задач часто приходится перемещаться с биноклем в руках.

Описание

Компании Fujifilm удалось получить совершенное покрытие линз. Запатентованное электронно-лучевое покрытие EBC устанавливает высочайшую планку качества в области многослойного покрытия оптических приборов. Поверхность каждой линзы обработана так, чтобы пропускать более 99% входящего света. Другим огромным преимуществом данной технологии является многократное повышение долговечности и ударостойкости. Даже продолжительное воздействие соленой воды не причиняет таким биноклям никакого вреда.

Характеристики:

  • призма – Porro
  • фокусировка – раздельная
  • увеличение, крат – 12
  • диаметр объектива, мм – 32
  • угол зрения, град – 5
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87.5
  • диаметр выходного зрачка – 2.7
  • сумеречное число – 19.6
  • вынесенная окулярная точка, мм – 15
  • габаритные размеры, мм – 177x141x79
  • вес, г – 1070

Комплектация

  • Бинокль.
  • Шейный ремешок.
  • Чехол.
  • Салфетка для чистки оптики.
  • Крышки окуляров.
  • Элементы питания,тип АА.

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