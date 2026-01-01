Fujinon STABI TS 12x32 black/2-mode бинокль

Компании Fujifilm удалось получить совершенное покрытие линз. Запатентованное электронно-лучевое покрытие EBC устанавливает высочайшую планку качества в области многослойного покрытия оптических приборов. Поверхность каждой линзы обработана так, чтобы пропускать более 99% входящего света. Другим огромным преимуществом данной технологии является многократное повышение долговечности и ударостойкости. Даже продолжительное воздействие соленой воды не причиняет таким биноклям никакого вреда.
Характеристики:
- призма – Porro
- фокусировка – раздельная
- увеличение, крат – 12
- диаметр объектива, мм – 32
- угол зрения, град – 5
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 87.5
- диаметр выходного зрачка – 2.7
- сумеречное число – 19.6
- вынесенная окулярная точка, мм – 15
- габаритные размеры, мм – 177x141x79
- вес, г – 1070