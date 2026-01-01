Fujinon 10x50 HCF PHC бинокль

Описание

Бинокль имеет большой и удобный регулятор фокуса который позволяет без проблем пользоваться биноклем не снимая перчаток. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1 метр, это позволяет, наблюдать за насекомыми или мелкими животными.

Передние линзы разных модификаций биноклей Fujifilm Fujinon HCF имеют диаметр от 25-ти до 50-ти мм. Соответственно, более габаритные модели обладают сравнительно большей светосилой и могут использоваться даже для наблюдения в сумерках.

Влагозащищенный корпус наполнен азотом, что предотвращает запотевание оптики. Сам корпус обрезинен для более удобного хвата. Также такое покрытие предохраняет прибор от механических повреждений. Передние линзы имеют защитное покрытие для предотвращения царапин.

Характеристики: