images
Fujinon 10x25 HCF PHC бинокль

Fujinon 10x25 HCF PHC бинокль

Fujinon
Артикул: NVF-5444

Fujinon 10x25 HCF PHC бинокль. Бинокль высокого класса с 10-ти кратным увеличением и объективами размером 25 мм. Бинокль Fujifilm Fujinon серии HCF это качественные, удобные, надежные и относительно недорогие приборы многоцелевого применения. 

Описание

Бинокль имеет большой и удобный регулятор фокуса который позволяет без проблем пользоваться биноклем не снимая перчаток. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1 метр, это позволяет, наблюдать за насекомыми или мелкими животными.

Передние линзы разных модификаций биноклей Fujifilm Fujinon HCF имеют диаметр от 25-ти до 50-ти мм. Соответственно, более габаритные модели обладают сравнительно большей светосилой и могут использоваться даже для наблюдения в сумерках.

Влагозащищенный корпус наполнен азотом, что предотвращает запотевание оптики. Сам корпус обрезинен для более удобного хвата. Также такое покрытие предохраняет прибор от механических повреждений. Передние линзы имеют защитное покрытие для предотвращения царапин.

Характеристики:

  • призма – Roof
  • фокусировка – центральная
  • увеличение, крат – 10
  • диаметр объектива, мм – 25
  • угол зрения, град – 5.5
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 96
  • диаметр выходного зрачка – 2.5
  • сумеречное число – 15.8
  • вынесенная окулярная точка, мм – 18
  • габаритные размеры, мм – 108x111
  • вес, г – 340

Комплектация

  • Бинокль.
  • Чехол.
  • Ткань для протирки оптики.
  • Ремешок.
  • Инструкция и гарантийный талон.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.