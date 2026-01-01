Veber БП 25*100 бинокль

Описание

Многослойное просветление оптических элементов и высокое светопропускание позволяет максимально четко видеть даже небесные светила. Окуляры регулируются раздельно (нет центрального фокусирующего механизма), как в профессиональных биноклях. Оптические элементы изготовлены из высококачественного стекла BAK-4 . Крепление под штатив ¼ дает возможность установки бинокля на большинство фотоштативов европейских, азиатских и американских производителей. В комплект входит алюминиевый кейс для переноски.

Характеристики: