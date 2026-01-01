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Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль
Veber БП 25*100 бинокль

Veber БП 25*100 бинокль

Veber
Артикул: MTG-2832

Veber БП 25*100 бинокль. Предназначен для стационарных наблюдений (в том числе астрономических) на открытом воздухе. Удобно устанавливать на балконе или на крыше. Водонепроницаемый. Материал корпуса — алюмомагниевый сплав. Дополнительные элементы, повышающие жесткость и надежность конструкции.

Описание

Многослойное просветление оптических элементов и высокое светопропускание позволяет максимально четко видеть даже небесные светила. Окуляры регулируются раздельно (нет центрального фокусирующего механизма), как в профессиональных биноклях. Оптические элементы изготовлены из высококачественного стекла BAK-4. Крепление под штатив ¼ дает возможность установки бинокля на большинство фотоштативов европейских, азиатских и американских производителей. В комплект входит алюминиевый кейс для переноски.

Характеристики:

  • Увеличение, крат 25х
  • Zoom нет
  • Диаметр объектива 100 мм
  • Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 52 м
  • Угловое поле зрения 3°
  • Диаметр выходного зрачка 4 мм
  • Цвет черный
  • Материал корпуса алюмомагниевый сплав
  • Материал отделки корпуса обрезиненный
  • Размеры 430х240х150 мм
  • Вес 3.7 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Алюминиевый кейс
  • Крышка окуляров 1 шт (спаренная)
  • Крышка объектива 2 шт (закреплены на корпусе)
  • Шейный ремень
  • Ткань для протирки оптики
  • Описание и гарантийный талон

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