Veber БП 25*100 бинокль

Многослойное просветление оптических элементов и высокое светопропускание позволяет максимально четко видеть даже небесные светила. Окуляры регулируются раздельно (нет центрального фокусирующего механизма), как в профессиональных биноклях. Оптические элементы изготовлены из высококачественного стекла
Характеристики:
- Увеличение, крат 25х
- Zoom нет
- Диаметр объектива 100 мм
- Линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м) 52 м
- Угловое поле зрения 3°
- Диаметр выходного зрачка 4 мм
- Цвет черный
- Материал корпуса алюмомагниевый сплав
- Материал отделки корпуса обрезиненный
- Размеры 430х240х150 мм
- Вес 3.7 кг