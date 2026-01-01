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Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль
Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль
Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль
Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль
Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль
Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль

Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2626

Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль. Астрономический бинокль на Porro-призмах. Он обладает очень высокой светосилой и обеспечивает приближение в 25 раз. Для стабилизации картинки бинокль рекомендуется устанавливать на штатив. Прибор станет настоящей находкой для натуралиста и астронома-любителя. В бинокле используются оптические элементы из стекла BaK-4. На линзы и призмы нанесено несколько слоев просветления, поэтому передаваемая картинка радует своей яркостью.

Описание

Для настройки резкости используется центральный барабан фокусировки, есть настройка диоптрий и регулировка межзрачкового расстояния. Удобно, что резиновые наглазники можно сложить (и разложить обратно), – это позволяет не снимать очки во время наблюдений.

Корпус прибора сделан из алюминия и защищен резиновым покрытием. Крепление к штативу стандартное, прибор можно устанавливать на любые классические фототреноги. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.


Характеристики: 

  • Назначение - для охоты и рыбалки; астрономия
  • Увеличение, крат - 25
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 70
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 35
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 10
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 2
  • Водозащищенность - есть
  • Сумеречный фактор - 42
  • Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
  • Вынос выходного зрачка - 17
  • Диоптрийная коррекция - есть
  • Вес - 1,147 кг

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Защитные крышки объективов и окуляров
  • Ремешок
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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