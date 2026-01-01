Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль

Для настройки резкости используется центральный барабан фокусировки, есть настройка диоптрий и регулировка межзрачкового расстояния. Удобно, что резиновые наглазники можно сложить (и разложить обратно), – это позволяет не снимать очки во время наблюдений.
Корпус прибора сделан из алюминия и защищен резиновым покрытием. Крепление к штативу стандартное, прибор можно устанавливать на любые классические фототреноги. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; астрономия
- Увеличение, крат - 25
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 70
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 35
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 10
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 2
- Водозащищенность - есть
- Сумеречный фактор - 42
- Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
- Вынос выходного зрачка - 17
- Диоптрийная коррекция - есть
- Вес - 1,147 кг