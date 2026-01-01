Bresser Spezial Astro 25x70 бинокль

Описание

Для настройки резкости используется центральный барабан фокусировки, есть настройка диоптрий и регулировка межзрачкового расстояния. Удобно, что резиновые наглазники можно сложить (и разложить обратно), – это позволяет не снимать очки во время наблюдений.

Корпус прибора сделан из алюминия и защищен резиновым покрытием. Крепление к штативу стандартное, прибор можно устанавливать на любые классические фототреноги. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.





Характеристики: