Артикул: MTG-2623

Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива. Для наблюдений за сильно удаленными объектами. Благодаря большим светосильным объективам бинокль собирает много света и обеспечивает качественное изображение даже в условиях слабой освещенности. Кроме того, большое увеличение позволяет использовать бинокль для астрономических наблюдений. Оптическая схема бинокля Bresser Astro 20x80 построена на призмах Porro. Оптика выполнена из высококачественного стекла BaK-4.