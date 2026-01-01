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Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива
Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива

Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива

Bresser
Артикул: MTG-2623

Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива. Для наблюдений за сильно удаленными объектами. Благодаря большим светосильным объективам бинокль собирает много света и обеспечивает качественное изображение даже в условиях слабой освещенности. Кроме того, большое увеличение позволяет использовать бинокль для астрономических наблюдений. Оптическая схема бинокля Bresser Astro 20x80 построена на призмах Porro. Оптика выполнена из высококачественного стекла BaK-4. 

Описание

Линзы с многослойным просветляющим покрытием позволяют получить яркую и четкую картинку с правильной цветопередачей. Наведение на объект осуществляется при помощи барабана центральной фокусировки, имеется возможность диоптрийной корректировки.

Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от влаги и пыли, а также обеспечивает надежный захват во время наблюдений.

Для длительных наблюдений и изучения астрономических объектов рекомендуется приобрести штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; астрономия
  • Увеличение, крат - 20
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 80
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 56
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 9
  • Способ фокусировки - центральное
  • Водозащищенность - есть
  • Сумеречный фактор - 40
  • Диоптрийная коррекция - есть
  • Вес - 2,13 кг

Комплектация

  • Бинокль Bresser Astro 20x80
  • Чехол для хранения и транспортировки бинокля;
  • Салфетка для оптики;
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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