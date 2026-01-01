Bresser Spezial Astro 20x80 бинокль без штатива

Линзы с многослойным просветляющим покрытием позволяют получить яркую и четкую картинку с правильной цветопередачей. Наведение на объект осуществляется при помощи барабана центральной фокусировки, имеется возможность диоптрийной корректировки.
Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от влаги и пыли, а также обеспечивает надежный захват во время наблюдений.
Для длительных наблюдений и изучения астрономических объектов рекомендуется приобрести штатив. https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; астрономия
- Увеличение, крат - 20
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 80
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 56
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 9
- Способ фокусировки - центральное
- Водозащищенность - есть
- Сумеречный фактор - 40
- Диоптрийная коррекция - есть
- Вес - 2,13 кг