Zhiyun-Panasonic ZW-STLA-002 кабель подключения

Характеристики:
- совместимость с камерами: Panasonic GH3, GH4, GH5
- совместимость со стедикамами: Zhiyun Crane, Zhiyun Crane-M
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель позволяет управлять функциями беззеркальных камер Panasonic (запуск/стоп записи, зум) непосредственно с рукоятки стабилизаторов Zhiyun. Разъем 3,5 мм подключается к камере Panasonic. Разъем micro USB подключается к Zhiyun Crane, Zhiyun Crane-M/
Характеристики:
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