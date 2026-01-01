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Zhiyun-Panasonic ZW-STLA-002 кабель подключения

Zhiyun-Panasonic ZW-STLA-002 кабель подключения

Zhiyun
Артикул: OLE-3635

Кабель позволяет управлять функциями беззеркальных камер Panasonic (запуск/стоп записи, зум) непосредственно с рукоятки стабилизаторов Zhiyun. Разъем 3,5 мм подключается к камере Panasonic. Разъем micro USB подключается к Zhiyun Crane, Zhiyun Crane-M/

Описание

Характеристики:

  • совместимость с камерами: Panasonic GH3, GH4, GH5
  • совместимость со стедикамами: Zhiyun Crane, Zhiyun Crane-M

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