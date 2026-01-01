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Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS

Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS

Pixel
Артикул: NVF-7985

Pixel J3,5-N3 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Canon EOS. Совместим с камерами Canon EOS – 7D, 6D, 5D, 1D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D. Длина, см – 120. 

Описание

Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS

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