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Fujimi FJSC-29 кабель TTL для вспышек системы Nikon 1,5 м

Fujimi FJSC-29 кабель TTL для вспышек системы Nikon 1,5 м

Fujimi
Артикул: DAN-1135

Fujimi FJSC-29 - TTL-кабель дистанционного управления с колодкой для вспышек Nikon.

Позволяет производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление вспышкой типа TTL. Длина гибкой части - 150 см. Имеется гнездо для штатива на колодке. Модель совместим со вспышками SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, и SB-400.

Описание

Fujimi FJSC-29 кабель TTL для вспышек системы Nikon 1,5 м

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