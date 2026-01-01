Fujimi FJ-TLC3 TTL синхрокабель для Canon 50 см

Артикул: NVF-1869

Fujimi FJ-TLC3 TTL – кабель для синхронизации вспышки. Позволяет точно совместить момент съемки с моментом срабатывания вспышки. Дает возможность производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление типа TTL/i-TTL для моделей Canon. В растянутом состоянии – до 3 м.