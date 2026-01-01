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Fujimi FJ-TLC3 TTL синхрокабель для Canon 50 см

Fujimi FJ-TLC3 TTL синхрокабель для Canon 50 см

Fujimi
Артикул: NVF-1869

Fujimi FJ-TLC3 TTL – кабель для синхронизации вспышки. Позволяет точно совместить момент съемки с моментом срабатывания вспышки. Дает возможность производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление типа TTL/i-TTL для моделей Canon. В растянутом состоянии – до 3 м.  

Описание

Fujimi FJ-TLC3 TTL синхрокабель для Canon 50 см

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