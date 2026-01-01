Fujimi FJ-TLC3 TTL синхрокабель для Canon 50 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-TLC3 TTL – кабель для синхронизации вспышки. Позволяет точно совместить момент съемки с моментом срабатывания вспышки. Дает возможность производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление типа TTL/i-TTL для моделей Canon. В растянутом состоянии – до 3 м.
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