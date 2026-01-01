Falcon Eyes AP-TLN TTL-кабель для Nikon

Синхрокабель TTLAP-TLN для Nikon позволяет вынести вспышку с горячего башмака камеры в сторону с полным сохранением функциональности TTL (в том числе и HSS-режим). Он также поддерживает контроль экспозиции с камеры и позволяет использовать функцию подсветки автофокуса.
Прочный, эластичный скрученный кабель имеет длину от 50 см до 3 метров. Совместим с камерами и вспышками фирмы Nikon. Кабель легко устанавливается на камеру и крепится с помощью фиксатора. База под вспышку, с креплением типа «башмак» и резьбой 1/4 дюйма позволит установить вспышку на любой кронштейн, адаптер или держатель. Подойдет для использования во всех жанрах и особенно для портретной или предметной фотографии.
Характеристики:
- совместимые модели – камеры и вспышки Nikon
- цвет – черный
- минимальная кабеля, см – 50
- максимальная длина кабеля, см – около 300
- диаметр кабеля, мм – 5
- вес с упаковкой, кг – 0,19
- размер упаковки (Д×Ш×В), см – 20,0×6,5×4,0