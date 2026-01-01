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PocketWizard синхроконтакт PC16 кабель

PocketWizard синхроконтакт PC16 кабель

PocketWizard
Артикул: PSL-089

Синхроконтакт кабель PocketWizard PC16.

Позволяет подключать PW к боковому синхровходу, оставляя свободным TTL-башмак на вспышке.

Описание

PocketWizard синхроконтакт PC16 кабель

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Fotokvant RAC-PC2503 синхрокабель PC-2,5 длина 0,3 м
Наличие
более 10 шт

Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.

Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

400 ₽
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