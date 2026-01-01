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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
PocketWizard Bron MM1 – кабель. Устройства PocketWizard снабжены штекерными разъемами 1/8" (3,5 мм) для подключения синхрокабелей. Надежные и качественные разъемы обеспечивают более надежное соединение, чем широко используемые в фототехнике разъемы типа PC.
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