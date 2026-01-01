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Москва
Малая Семеновская 3с6
Accsoon XC-CAM-P кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM-P длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Panasonic к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). кабель совместим с камерами Panasonic GH2, GH3, GH4, GH5, GH5, S1, S1, S1, S5, G9, G95, G90, G85 и GX7. A. Длина 35 см.
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