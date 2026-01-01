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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Accsoon XC-CAM-Multi кабель для F-C01. Кабель для подключения управления работой фолоу фокуса F-C01 посредством камеры Sony. Список совместимых моделей: RX10, RX10M2, RX10M3, RX10M4, RX1R, RX1RM2, RX0, RXOII, RX100M2, RX100M3, RX100M4/M5/M6/M7, A9, A9II, A7, A7M2, A7M3, M4, A7S, A7SII, A753, A7R, A7R2, A7R3, A7R4, A5000, A5100, A6000, A6100.
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