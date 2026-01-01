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Москва
Малая Семеновская 3с6
Accsoon XC-CAM-F кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM- F длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру (Fujifilm, Canon, Pentax) к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). Кабель совместим с камерами:
Fujifilm XT2, XT3, XT4, XT20, XT30, XT30II, XE2, XE2S, XA3, XE3, XA5, XA7, XH1 and X-PR02/03.
Canon R6, EOS R, EOS RP, M5, M6, M6II, 77D, 60D, 70D, 80D, 90D, 500D, 550D, 600D, 650D, 750D, 760D, 800D, G3X, SX50HS, SX60HS, 200D and 200DII.
Pentax K-1II, K-1, K10D, K-3, K-3II, K-5, K-5II, K-7, K30, K50, 645D and 645Z.
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