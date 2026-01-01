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Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01
Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01

Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01

Accsoon
Артикул: MTG-2935

Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01. Кабель Accsoon XC-CAM- C-N3 длиной 35 см позволяет подключать совместимую камеру Canon к порту управления камерой USB Type-C беспроводной системы фокусировки Accsoon F-C01 (Follow Focus). Совместим с камерами Canon R5, 1DX Mark II, 1ds ii, 1ds iii, 5d, 5d2, 5d3, 5d4, 5ds, 5dsr, 6d/dii и 7d/dii.

Описание

Accsoon XC-CAM-C-N3 кабель для F-C01

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