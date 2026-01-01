Yongnuo PT-04 TM синхронизатор

Радиосинхронизатор Yongnuo PT-04 TM работает на частоте 433 MHz, с возможностью выбирать один из четырех изменяемых радиоканалов. В приемнике радиосинхронизатора предусмотрено гнездо для подключения PC sync кабеля. Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры, вспышка устанавливается в горячий башмак приемника. Полное нажатие кнопки спуска затвора – активирует срабатывание вспышки. С помощью одного передатчика возможно одновременное управление несколькими приемниками (приобретаются отдельно).
Радиосинхронизатор PT-04 TM совместим со вспышками:
- Canon SpeedLite – 580EX II, 580EX, 540EZ, 520EZ, 430EZ, 430EX, 430EX II, 420EX, 420EZ, 380EX
- Nikon SpeedLite – SB-900, SB-800, SB-600, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24
- Olympus – FL-50, FL36, FL-40
- Pentax – AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT
- Sigma – EF-500 DG Super, EF-500 DG ST, EF-430
- Sunpak Auto – 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AFm 344D, 333D
- Vivitar – 285HV (работа с Vivitar 285/283 возможна только через PC-sync кабель)