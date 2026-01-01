Yongnuo PT-04 TM синхронизатор

Описание

Радиосинхронизатор Yongnuo PT-04 TM работает на частоте 433 MHz, с возможностью выбирать один из четырех изменяемых радиоканалов. В приемнике радиосинхронизатора предусмотрено гнездо для подключения PC sync кабеля. Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры, вспышка устанавливается в горячий башмак приемника. Полное нажатие кнопки спуска затвора – активирует срабатывание вспышки. С помощью одного передатчика возможно одновременное управление несколькими приемниками (приобретаются отдельно).

Радиосинхронизатор PT-04 TM совместим со вспышками: