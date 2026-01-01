images
images
images
YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)
YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)
YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)

YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)

Yongnuo
Артикул: DAN-3557

Беспроводной TTL-синхронизатор YongNuo YN-622N-TX, для управления вспышками Nikon (передатчик).

Синхронизатор имеет LCD-дисплей, панель управления, USB-порт для обновления прошивки, PC Sync-порт, порт дистанционного спуска затвора. Режимы синхронизации по 1-ой и 2-ой шторкам, 

Описание

Трансивер самостоятельно определяет необходимость работы в режиме передатчика или приемника. С помощью трансивера можно дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию FP (если камера и/или вспышка поддерживает данную функцию) и работу по второй шторке.

Совместимые вспышки:

  • Yongnuo YN-465/YN-467/YN-468 II/YN-565EX/YN-568EX для Nikon
  • Metz mecablitz 44 AF-1/50 AF-1/50 AF-1/52 AF-1/58 AF-2 для Nikon
  • Nissin Di700, Di866 Mark II, MG8000 для Nikon
  • Nikon SB-700/SB-900/SB-910

Характеристики:

  • совместимость - с синхронизаторами YN-622N
  • число групп - 3
  • поддержка - i-TTL/M
  • поддержка режимов - для каждой группы
  • поддержка зуммирования - для каждой группы
  • независимая настройка - мощности вспышки
  • независимая настройка - компенсации экспозиции вспышки с шагом 1/3 для каждой группы
  • режимы синхронизации - по 1-ой и 2-ой шторке, AUTO FP/SUPERSYNC (до 1/8000с)
  • ручная коррекция задержки синхроимпульса - в режиме SUPERSYNC

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Арт. NVF-5058
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

7 900 ₽
В корзину
Grifon URN-T 162 WB зонт белый на отражение диаметр 125 см
Арт. NVF-1398
Grifon URN-T 162 WB зонт белый на отражение диаметр 125 см
Наличие
более 10 шт

Grifon URN-T 162 WB – зонт-отражатель с двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке. Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см. Вес - 0,85 кг.

3 520 ₽
В корзину

Видео

Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
DIETa для фотографов
DIETa для фотографов
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Джордж Истмен (George Eastman) — человек-легенда, который открыл эпоху массовой фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.