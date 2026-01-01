YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)

Описание

Трансивер самостоятельно определяет необходимость работы в режиме передатчика или приемника. С помощью трансивера можно дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию FP (если камера и/или вспышка поддерживает данную функцию) и работу по второй шторке.

Совместимые вспышки:

Yongnuo YN-465/YN-467/YN-468 II/YN-565EX/YN-568EX для Nikon

Metz mecablitz 44 AF-1/50 AF-1/50 AF-1/52 AF-1/58 AF-2 для Nikon

Nissin Di700, Di866 Mark II, MG8000 для Nikon

Nikon SB-700/SB-900/SB-910

Характеристики: