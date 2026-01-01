YongNuo YN-622N-TX беспроводной TTL-синхронизатор управления вспышками Nikon (передатчик)

Трансивер самостоятельно определяет необходимость работы в режиме передатчика или приемника. С помощью трансивера можно дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию FP (если камера и/или вспышка поддерживает данную функцию) и работу по второй шторке.
Совместимые вспышки:
- Yongnuo YN-465/YN-467/YN-468 II/YN-565EX/YN-568EX для Nikon
- Metz mecablitz 44 AF-1/50 AF-1/50 AF-1/52 AF-1/58 AF-2 для Nikon
- Nissin Di700, Di866 Mark II, MG8000 для Nikon
- Nikon SB-700/SB-900/SB-910
Характеристики:
- совместимость - с синхронизаторами YN-622N
- число групп - 3
- поддержка - i-TTL/M
- поддержка режимов - для каждой группы
- поддержка зуммирования - для каждой группы
- независимая настройка - мощности вспышки
- независимая настройка - компенсации экспозиции вспышки с шагом 1/3 для каждой группы
- режимы синхронизации - по 1-ой и 2-ой шторке, AUTO FP/SUPERSYNC (до 1/8000с)
- ручная коррекция задержки синхроимпульса - в режиме SUPERSYNC