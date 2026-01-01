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Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор
Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор
Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор
Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор
Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор

Yongnuo YN-04 радиосинхронизатор

Yongnuo
Артикул: NVF-7598

Yongnuo YN-04 – радиосинхронизатор с радиусом действия до 30 метров и максимальной скоростью синхронизации до 1/250 с (зависит от модели камеры).

Описание

Наличие горячего башмака для вспышки не только на приемнике, но и на передатчике дает возможность использовать две вспышки одновременно в комплекте "1 передатчик+1 приемник" (одна находится дистанционно от камеры на приемнике, вторая установлена в горячий башмак передатчика, который размещен на камере). Приемник имеет стандартное гнездо 1/4" под штатив, это позволяет разместить приемник на штативе без дополнительных приспособлений.

Также следует отметить наличие на приемнике и передатчике кнопки срабатывания радиосинхронизатора "тест-запуск".

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