Visico VC-818 синхронизатор и пульт ду для VISICO 5TTL

Комплект состоит из приемника и передатчика имеющих радиус действия до 100 м. Приборы работают на частоте 2,4Mhz и поддерживают режимы TTL, ETTL, HS и стробо. Поддерживают 3 группы и 4 канала , в том числе и в смешанном режиме. Скорость синхронизации до 1/8000 с.Передатчик VC-818TX может использоваться как пульт управления для моноблока Visico 5 TTL.
-5 %
Арт. NVF-1842Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
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более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 21 ч
Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ