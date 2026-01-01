Visico VC-818 синхронизатор и пульт ду для VISICO 5TTL

Описание

Комплект состоит из приемника и передатчика имеющих радиус действия до 100 м. Приборы работают на частоте 2,4Mhz и поддерживают режимы TTL, ETTL, HS и стробо. Поддерживают 3 группы и 4 канала , в том числе и в смешанном режиме. Скорость синхронизации до 1/8000 с.Передатчик VC-818TX может использоваться как пульт управления для моноблока Visico 5 TTL.